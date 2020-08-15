4 yaşındaki çocuğu ablasının kucağında kaçırdılar
Mersin'de 4 yaşındaki çocuk evlerinin önünde 9 yaşındaki ablasının kucağından zorla alınarak kaçırıldı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri 3 saat süren operasyon sonrası zanlıları yakaladı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde evlerinin önünde ablasının kucağında olan çocuk 2 kişi tarafından kaçırıldı. Polisin 3 saatlik çalışması sonucu zanlılar yakalanırken, çocuğun sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı öğrenildi.
Ablasının kucağından aldılar
13 Ağustos günü, Akdeniz ilçesindeki Çilek Mahallesi'nde 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 9 yaşındaki ablasının kucağından zorla alındı. Olay sonrası kaçırılan çocuğun babasını arayan zanlılar 250 bin TL fidye istedi. Fidyenin verilmemesi durumunda çocuğun öldürüleceğini söylediler.
Polis 3 saatte yakaladı
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından çocuğu kaçıran yabancı uyruklu L.S ve M.G'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen zanlılar haklarındaki suçlamaları reddetti.