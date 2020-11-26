İSTANBUL (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığında en önemli tetikleyicinin "yalnızlık" olduğunu belirterek, "Özellikle çocukların, gençlerin yalnızlıkları. Yani insandan mahrum olmaları." dedi.



Avcı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde çevrim içi düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı konuşma yaptı.

Dijital teknolojilerin hayatın pek çok alanında bazı işlerin daha kolay, hızlı ve etkin yapılmasını sağladığını anlatan Avcı, ancak insanla insan arasındaki hususi münasebetin yerini hiçbir zaman alamayacağını vurguladı.

Mayıs 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını bildiren Avcı, kendisinin de bu komisyonun başkanı olduğunu hatırlattı.

Bu komisyonun teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi amaçladığını belirten Nabi Avcı, şöyle konuştu:

"Bilişim teknolojileri bağımlılığı, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla karşılaştığımız yeni bir bağımlılık türü. Bunun değişik yaş gruplarında farklı tezahürleri var. Daha genç nüfusta bilgisayar oyunları bağımlılığı şeklinde tezahür ediyor, gençleri de içine alan daha yukarı yaşlarda sosyal medya bağımlılığı biçiminde tezahür ediyor. Ama ciddi medikal sorunlara da yol açan bir bağımlılık türü. Nitekim komisyonumuz 6 ay çalıştı, üniversitelerden, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları olmak üzere hastanelerden, Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından, ilgili kamu kuruluşlarından uzmanları davet ederek dinledik. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar için teknoloji bağımlılığının veya bağımlılığa dönüşmemiş olsa bile bu ilginin, başta cep telefonları olmak üzere, iPad, cep bilgisayarı, dizüstü bilgisayarlar, televizyon gibi teknolojik cihazlarla 3 yaşın altında temas kuran çocukların beyin zarında incelmelere yol açtığı, bunun da ciddi sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığı uzmanlar tarafından dile getirildi."

- "Bilgisayar oyunları gençleri tehlikeli mecralara sürükleyebiliyor"

Gençlerde daha çok bilgisayar oyunu bağımlılığına rastladıklarını anlatan Avcı, bu oyunlardan bazılarının gençleri tehlikeli mecralara sürükleyebildiğinin uzmanlar tarafından aktarıldığına dikkati çekti.

Bir kısmının medyaya da yansıdığını hatırlatan Avcı, "Medyayı bir kez daha uyarmak ihtiyacı duyuyorum: Özellikle bilgisayar oyunlarının, isimleri verilerek haberleştirilmesi çok tehlikeli. Bu tür dramatik haberlerin başkalarının potansiyel eğilimlerini harekete geçirmeyecek bir üslupla verilmesinde büyük fayda var." dedi.

Komisyonun bu tehlikeye dikkati çekerek bir rapor hazırladığını ve bir dizi tedbir önerisi içeren eylem planı ortaya koyduğunu belirten Nabi Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimciler arasında birbirimize takılmak için kullandığımız bir tabir vardır, 'Pis bir gerçek güzelim teoriyi berbat etti.' Bu tam bizim komisyonun önerilerinin başına geleni de açıklayan bir söz. Pis bir salgın gerçeği, virüsün yol açtığı salgın, bizim bu raporda ön gördüğümüz ve bir eylem planına bağlamaya çalıştığımız her şeyi bir anda ötelemek mecburiyetini önümüze koydu. Bizim raporumuz Mayıs 2020'de yayımlandı. Biz o raporumuzda ne yapılması gerektiğini söylüyorsak, pandemi sürecinde onun yapılmaması gerektiği konuşulmaya başlandı. Biz burada özet olarak diyoruz ki çocuklar asla odalarında uzun süre yalnız kalmamalıdır, bilgisayarın başında saatlerce vakit geçirmemelidir, açık havaya çıkmalılar, arkadaşları akranlarıyla buluşmalılar, aile bireyleriyle buluşmalılar, yaşlıları, akrabalarını ziyaret etmeliler. Salgın başladığından beri televizyonlardan ve bütün mecralardan herkese 'Aman sokağa çıkmayın, kimseyle görüşmeyin, yakın temasta bulunmayın, mesafeli olun, gruplaşmayın.' gibi bizim komisyonun teknoloji bağımlılığıyla mücadele için ön gördüğü bütün tedbirler bir anda uygulanamaz hale geldi. İnşallah şartlar düzeldiği zaman bunlar tekrar gündeme gelecek."

Nisan ayında süresi biten komisyonun ardından Meclis'te "Dijital Mecralar" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulduğuna değinen Avcı, bu komisyon sayesinde çalışmaları daha ileri aşamalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Yalnızlık teknoloji bağımlılığını tetikliyor"

Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığını nelerin tetiklendiğinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Teknoloji bağımlılığında en önemli tetikleyici yalnızlık. Özellikle çocukların, gençlerin yalnızlıkları. Yani insandan mahrum olmaları. En başta yakın çevreden yani anne, baba ilgisinden, arkadaş ilgisinden, ilişkisinden, komşuluk ilişkilerinden mahrumiyet. Yoksunluk, yalnızlık, insan yoksunluğu, insandan, insan gölgesinden yoksun olmak. Özellikle çocuklar ve gençler ve onların bilgisayar oyunları bağımlılığıyla ilgili yapılan bütün araştırmalar, aile içi huzursuzlukların ve oradan kaynaklanan ortada kalmışlıkların, şefkat ve ilgi yoksunluğunun bu tür bağımlılığı fevkalade tetiklediği ve tedavisini de fevkalade güçleştirdiğini gösteriyor."

Bu süreçte yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü belirten Avcı, sokak sporlarının desteklenmesinin bağımlılığı önlemede büyük yararı olacağının altını çizdi. Avcı, dijital mecraların yalnızlığın giderilmesi için bir araç olup olmayacağı yönündeki soruya, "Sadece bir züğürt tesellisi olabilir." diye yanıt verdi.

Dijital alandaki çalışmalar ve yapay zekanın ölümsüzlük arayışı olup olmadığı yönündeki soruya "Dünyaya kazık çakma tutkusunun ifadeleri bunlar" yanıtını veren Avcı, "İnsan öleceğinin farkında olan ve bunu unutmak, bu bilgiyle baş edebilmek için çaba gösteren, yöntemler geliştiren bir varlık." diye konuştu.

