Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'na Türk öğrenciler damga vurdu

Katar'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri gurur yaşıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:38
4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'na Türk öğrenciler damga vurdu

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda, 15'inin ana dili Arapça olan 50 ülkeyi geride bırakarak birinci oldu.

Ortaokulu bitirdikten sonra imam hatip lisesine kaydolan ve burada Arapça öğrenen 4 kız öğrenci, takım kaptanı Suriye uyruklu öğretmenlerinin de desteğiyle şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, Türkiye'deki proje okulları arasında geçen yıl düzenlenen Arapça münazara yarışmalarında Türkiye şampiyonu olduklarını ve bu başarıdan dolayı Türkiye'yi Katar'da temsil etmeye hak kazandıklarını hatırlattı.

Yarışmada, Arap ülkelerinin tamamının bulunduğunu, bunun dışında Avrupa kıtasından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Rusya ve Uzak Doğu ülkeleri olduğunu anlatan Şenocak, turnuvada düzgün Arapça konuşmanın yanında mantığın, muhakemenin, delil getirmenin, getirilen delili çürütmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Şenocak, Türkiye'nin birinci olmasından dolayı tüm Arap ülkelerinin şaşkınlık yaşadığını, hatta bazı ülke temsilcilerinin "Bu öğrencilerin Arap olmadığına emin misiniz?" diye sorduğunu anlattı.

"Genel olarak herkes çok sevindi. Birçok ülke bize destek oldu. Bizim için en güzel hediye, kupayı aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülü arayarak öğrencilerimizi kutlaması oldu. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, ana dili Arapça olmayan bir Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin bu başarıyı kazanmalarının çok çok önemli olduğunu ve çok sevindiğini ifade ettiler. Külliye'ye davet edildik. İnşallah yakında ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:38
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Fatih
  4. Suriye
  5. Cumhurbaşkanı
  6. Avrupa
  7. İzmit
  8. Almanya
  9. İtalya
  10. İsviçre
  11. Rusya
  12. Fransa
  13. İsveç
  14. Katar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma sanayide dev adım
    1. Savunma sanayide dev adım
    2. Fatih'in belediye başkanı belli oldu
    3. Toprakla oynamak çocuklarda başarıyı..
    4. Amerika'dan çok kritik Irak hamlesi!
    5. Kahvaltıların en gözde hamur işisi:..
    6. Beşiktaş Formalı Nikah
    7. Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!
    8. Galatasaray son düzlükte
    9. Mersin'de 500 çarşı ve mahalle bekçisi..
    10. Amerika'dan Rusya'ya çağrı
    11. Avrupa ülkesinde büyük kriz
    12. Muhalefetin seçim formülleri!
    13. Tapu'da devrim gibi karar
    14. İngiltere'de Cenk Tosun rüzgarı!..
    15. TOKİ'den ucuz konut fırsatı
    16. Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...
    17. O noktalar belirlendi, 311 milyon..
    18. Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu!..
    19. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    20. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...