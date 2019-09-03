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4. Ulusal Parti İçi Eğitim Koordinatörler Çalıştayı

CHP Parti Okulunca, gelecek stratejilerini belirlemek üzere 28-30 Ağustos'ta "4. Ulusal Parti İçi Eğitim Koordinatörler Çalıştayı" düzenlendi

03 Eylül 2019 Salı 10:40
4. Ulusal Parti İçi Eğitim Koordinatörler Çalıştayı

ANKARA (AA) - CHP Parti Okulunca gelecek stratejilerini belirlenmek üzere 28-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kilyos'ta "4. Ulusal Parti İçi Eğitim Koordinatörler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, çalıştaya Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİTEM) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Parti Okulu Eğitmeni olan Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyeleri Sibel Özdemir, Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin, Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Parti İçi Eğitim Birimi Üyeleri, Parti Okulu İl Koordinatörleri katıldı.

Çalıştayın açılışında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, birer konuşma yaptı.

Aytuğ Atıcı, Parti Okulu'nun 2011'den bu yana gerçekleştirdiği eğitimler ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek, gelecek vizyonunu paylaştı.

Atıcı, ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sosyal demokrat politikalar eğitimi ve il genel meclis üyelerinin eğitimi gibi yeni eğitim modüllerini de tanıttı.

Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in katıldığı oturumlarda "Sokak Örgütlenmesi Modeli" de etraflıca tartışıldı.

Çalıştayın devamında, Parti Okulu İl Koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen "Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi"nde dünyada ve Türkiye'de sosyal demokrat ideoloji ele alındı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:40
  1. 4. Ulusal Parti İçi Eğitim Koordinatörler Çalıştayı
  2. CHP Parti Okulu

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