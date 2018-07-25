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4 ülke greve gitti! Uçuşlar iptal

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair`in kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için Avrupa`da 4 ülkede greve gitti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13
4 ülke greve gitti! Uçuşlar iptal

Kabin görevlilerinin üye olduğu sendikalar, grev kararının şirketin  talepleri karşısındaki duyarsızlığı ve gruplar arasındaki ücret farkını giderme  konusunda eyleme geçmemesi nedeniyle alındığını açıkladı.
 
Sendikalar, çalışanların Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda  değil, İspanya yasalarına tabi olmak istediklerini de kaydetti.
 
İspanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'da yapılan 2 günlük grev  nedeniyle Avrupa çapında 600 uçuşiptal edildi. En çok etkilenen ülke, 400 uçuşla  İspanya oldu.
 
Merkezi İrlanda'da bulunan havayolu firması, sadece İspanya  uçuşlarındaki en az 75 bin yolcunun grevden etkileneceğini hesapladı.
 
Firmadan yapılan açıklamada, yolculara alternatif uçuşlar veya para iadesi önerildiği belirtildi.
 
37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon  yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesi büyük bir grevi sendikaları tanımama  kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13
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