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Aktüel "4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek" yarın başlayacak
Aktüel

"4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek" yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:15:44 -
"4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "4. Türk Filmler Haftası-Bişkek" yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı, Türkiye saatiyle 15.00'te yapılacak.

Etkinliğin açılış galası ve film gösterimleri ücretsiz olarak "www.turkfilmlerihaftasi.com" adresi üzerinden takip edilebilecek.

Kırgızistan ve Türkiye arasına, sinemanın gücüne dayanan bir köprü daha eklemeyi hedefleyen Türk Filmleri Haftası, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Film seçkisiyle Türk sinemasına panoramik bir bakış imkanı sunması amaçlanan etkinlik kapsamında ayrıca, izleyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmış popüler sinema filmleri de meraklıların beğenisine sunulacak.

"4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek"te Nazif Tunç'un "Karınca", Murat Pay'ın "Dilsiz", Olgun Özdemir'in "Kızım Gibi Kokuyorsun", Mustafa Kotan'ın "Annem" ve İsmail Fidan'ın "Rafadan Tayfa" filmleri izlenebilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinlik, 22 Aralık'ta sona erecek.


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