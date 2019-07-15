4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne doğru





BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-21 Temmuz'da Keles Kocayayla'da gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla düzenlenen şenlik, 19 Temmuz'da Saltanat Kapı'daki kortejle başlayacak.

Şenlik kapsamındaki kültür, sanat ve spor etkinlikleri ise 20-21 Temmuz'da Keles Kocayayla'da gerçekleştirilecek. Şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak.

Ayrıca 20 Temmuz'daki Kocayayla Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar altın kemerli başpehlivanlar İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Ali Rıza Kaya'nın da aralarında bulunduğu 350 güreşçi kol bağlayacak.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ise konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk takım oyunları, efe ve zeybek eğitimleri, alp eğitimi, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Göktürkçe eğitimi, Orhun Yazıtları'nın canlı anlatımları, mehter ve kılıç kalkan gösterileri ile defileler yapılacak.

Etkinlikler için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi güney kapısı ile Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan'dan ücretsiz servisler kaldırılacak.







- "Tüm Bursalıları Keles Kocayayla'ya bekliyoruz"







Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl bin 200'ün üzerinde sporcu ve sanatçının katılacağı şenliği, daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Kırsal alanların da gelişiminin turizm faaliyetleri ile ivme kazanması için etkinlik özelinde farklı bir uygulamaya imza attıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve üye seyahat acenteleriyle tur programları organize ediyoruz. Bursa'ya konaklamalı gelen turistlerin etkinlikten haberdar olmaları ve şirketlerin tur programlarına Ata Sporları Şenliği'ni dahil etmeleri için de özel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sosyal medyanın da tanıtım stratejisindeki önemine inanarak etkinliğin duyurusu için sosyal medya fenomenleri ile çalışmalarımız söz konusu. Hepimizin ortak mirası olan bu değerleri yaşatmak ve bu heyecana hep birlikte tanık olmak için tüm Bursalıları Keles Kocayayla'ya bekliyoruz."

Aktaş, ayrıca Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı tarafından organize edilen Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ne Bursa'nın da aday olduğunu belirterek, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022'ye adayız. Bursa gibi Osmanlı'yı kuran, ilk 6 padişahı bağrında barındıran şehrimize bu unvanın yakışacağını düşünüyorum. Düzenlediğimiz Ata Sporları Şenliği'nin kentimizin Türk dünyasına tanıtımı için de bir araç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



