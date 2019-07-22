0553 313 94 23

4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği başladı

Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla Keles ilçesindeki Kocayayla'da başlayan şenliğin ilk gününde, kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, Mete Han'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduklarını söyledi.

Bin 400 yıllık İslam medeniyeti geçmişine sahip çıkarak bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini vurgulayan Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'yı anmadan, anlamadan geleceğe yürüyemeyiz. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleler sayesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik." ifadelerini kullandı.

Bu şenliklerin manevi açıdan önemli olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Kocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. 5 bin yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigarı ata sporlarımız, diğer kültürel etkinlikler ile birlikte burada hayat bulacak. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının dostluk ve kardeşliğini bir kez daha güçlendireceğiz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, selam olsun aynı hamurla yoğrulanlara."

Şenliklere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Türk dünyası ile farklı şehirlerden yüzlerce vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıtalar arasında engel tanımadılar
    1. Kıtalar arasında engel tanımadılar
    2. 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    5. Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Trump..
    7. Trafik polisi kazada yaralandı
    8. PKK'ya ağır darbe! 2 kritik isim daha..
    9. Osman Ayık: Türkiye, turizmde tarihi..
    10. GRAFİKLİ - Tiyatronun kadın öncüsü:..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Çavuşoğlu'ndan S-400 ve F-35 açıklaması!
    13. İçişleri Bakanlığı:" 4 teröristten..
    14. Baklavacı magandalara bir darbe daha
    15. Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki..
    16. Polisi atlattığını sandı, Sivas’tan..
    17. Bingöl'de mavi ve gri kategorideki..
    18. 4. Etap TOKİ’de kazı ve hafriyat..
    19. Erzurum Kongresi 100’üncü yılında..
    20. Bakan Çavuşoğlu:"S-400 barışı korumak..
    21. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    22. Dışişleri Bakanı..
    23. S-400'lerin ortak üretiminde..
    24. Uzmanından yaz enfeksiyonundan..
    25. Başkan Altay, Doğanhisar Şehir..
    26. Nesli tehlike altında olan..
    27. Güne ceset kokusu ile uyandılar
    28. TOYOTA hibritte çıtayı yükseltti
    29. Hamarat ellerden Adıyaman turizmine..
    30. Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..