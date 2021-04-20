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Gündem 4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
Gündem

4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır'da 4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi. Bir minibüste yapılan aramada, sahte 3 ton 762 kilogram çamaşır deterjanı, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:56:00 -
4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Ergani ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte temizlik malzemelerini piyasaya süreceği öğrenildi.

İlçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde A.K'ye ait minibüste yapılan aramada, sahte 3 ton 762 kilogram çamaşır deterjanı, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu bulundu.

Sahte temizlik ürünleri Ergani Mal Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu"na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.

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