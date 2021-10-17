4 terörist daha teslim oldu! Irak’ta 4 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile imha edildi” denildi. Dün ayrıca sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bülten ile aranan DEAŞ teröristi olmak üzere 10 kişi yakalandı.

İkna edilen sayısı 166’ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı ise ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166’ya yükseldi.