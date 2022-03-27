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Gündem 4 terörist daha öldürüldü
Gündem

4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 eli kanlı katilin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2022-03-27 14:49:00 -
4 terörist daha öldürüldü

YENİ AKİT / ANKARA

Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere yönetlik operasyonlar hakkında şeffaf bir şekilde vatandaşları bilgilendiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 eli kanlı katilin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.

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