4 terörist daha öldürüldü

YENİ AKİT / ANKARA

Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere yönetlik operasyonlar hakkında şeffaf bir şekilde vatandaşları bilgilendiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 eli kanlı katilin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.