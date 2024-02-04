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İSLAM 4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-02-04 07:18:00 -
4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Şubat 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذٖي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءًࣕ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَاداً وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O’na eş ve ortaklar koşmayın."

(Yerkürenin her noktasından yukarıya doğru bakıldığında görülen ve görülemeyen bütün uzaklıkların ve yaratılmış varlıkların bir kısmı “sema”dır (bk. 29. âyetin tefsiri). Uzayda sağlam, ince, dengeli ve hikmetli bir düzen ve yapı oluşturulmuştur.

Bu yapı hem dengeyi hem de dünyadakilerin gök cisimlerinden, gökte olup bitenlerden zarar görmemelerini sağlamaktadır. İnsanlara verilen bilgi edinme ve bilgiden yeni bilgilere ulaşma kabiliyeti doğru kullanıldığı takdirde yaratıcı Allah’ın varlık ve birliğine kolayca ulaşmak mümkündür.

Kuvve halinde (potansiyel olarak) insanda mevcut olan bu bilgiye rağmen onun, Allah’a ortak koşması, O’nu bırakıp başka varlıklara tapınması veya itaat etmesi veya her şeyin kendiliğinden ve bir tesadüf sonucu oluştuğuna inanması “bile bile şirk koşmak ve inkâr etmek” sayılmaktadır. Çünkü bu inanç ve anlayış (inkâr ve şirk) insanın fıtrat ve tabiatına (potansiyel bilgisine) ters düşmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 86

 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"... Sana menfaat sağlayacak şeye sarıl, Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme, bir felakete uğradığında, 'Keşke ben, şunu şunu yapsaydım.' deme, ancak:

'Allah böyle takdir etti; O, dilediği gibi yapar.' de (ve kendini teselli et, gevşekliğe düşme) çünkü, 'Keşke şöyle böyle yapsaydım.' demen şeytan işine yol açar."

Kaynak: İbn Mâce, Zühd, 14

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