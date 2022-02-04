4 Şubat 1997: Darbecilerin Sincan’da Tankları Yürütmesi

Sincan halkı sabah tank sesleriyle uyandı. 20 tank ve 15 zırhlı araç beklenmedik bir şekilde Sincan caddelerinden geçirildi. Tanklar Sincan'da Darbeciler tarafından Hükümete karşı gövde gösterisi olsun diye yürütülmüştü. Tankların yürütülmesini Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, 'balans ayarı' olarak nitelendirmişti.

Tankların geçişi ertesi gün yapılan DYP Genel İdare Kurulu toplantısının da ana gündemini oluşturdu. Bazı üyeler durumun giderek kontrolden çıkmakta olduğunu, bütün Türkiye'nin bir askeri müdahalenin ayak seslerini duymakta olduğunu, kulislerin ana konusunu darbe tartışmalarının oluşturduğunu dile getiriyorlardı. Erbakan'la bu işin yürümeyeceği bir an önce hükümetten çekilinmesi gerektiği söyleniyordu. Ama Çiller bu tür önerilere kapalı olduğunu sert bir ifadeyle ortaya koyuyordu.

Bu tarihi toplantıda en cesur öneri de DYP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'dan geldi: "Sayın Başbakanım taviz vermeyin. Sizin gözünüzü korkutmaya çalışıyorlar. Artık askeri darbeler devri kapandı. Tanklar yürüyorsa eğer, siz de aynı Yeltsin'in Moskova'da yaptığını yapın. Çıkın tankın üstüne. Kahraman olursunuz, Türk milleti sizi bağrına basar..."

Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ise şu müdahaleyi yapmıştı: "Efendim bu olaylar öyle dışardan göründüğü gibi değil. Türkiye'nin gerçeklerini bilmek lazım. Türkiye bugüne kadar 27 Mayıs'ı yaşadı, 12 Mart'ı yaşadı, 12 Eylül'ü yaşadı. O günlerde de Sayın Akçalı gibi rijit (sert) laflar söyleyenler, lafta kahramanlıklar yapanlar vardı. Ama sonra ne oldu, bu tür lafları edenler de dahil kimse kafasını camdan dışarı bile çıkaramadı. Böyle duygusal olmaya hiç gerek yok. Biz gerçeklere bakalım..."(Vatan,2003)





4 Şubat 2019: Avrupa Birliği’nin Venezuela Darbecisi Guaido’yu Tanıması

Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke, kendini ‘devlet başkanı’ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıkladı.







04 Şubat 2004: Facebook'un kurulması:

Facebook, insanların başka insanlarla iletişimkurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu.

Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu.