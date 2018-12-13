TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur” dedi. “Marka 2018” konferansında konuşan Şener, insanlarla makineler, makinelerle insanlar ve makinelerle makinelerin konuştuğunu ve o zaman ortaya daha büyük bir sinerji çıktığını söyleyerek, 4. Sanayi Devrimi’nin dijitalizasyon olduğunu, dijitalizasyonun da diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak süratle geliştiğinin altını çizdi.