0553 313 94 23

“4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur”

“Marka 2018” konferansında konuşan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur” dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:07
“4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur”

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur” dedi. “Marka 2018” konferansında konuşan Şener, insanlarla makineler, makinelerle insanlar ve makinelerle makinelerin konuştuğunu ve o zaman ortaya daha büyük bir sinerji çıktığını söyleyerek, 4. Sanayi Devrimi’nin dijitalizasyon olduğunu, dijitalizasyonun da diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak süratle geliştiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:07
  1. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
  2. Marka 2018
  3. 4. Sanayi Devrimi
  4. dijitalizasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın, güne yükselişle başladı
    1. Gram altın, güne yükselişle başladı
    2. Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna..
    3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ..
    4. TCMB'den döviz depo ihalesi
    5. PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye..
    6. Adana'da çocuğun kazara babasını..
    7. Aksaray'da iki işçi servisi çarpıştı:..
    8. Düzensiz göçmenler balık çiftliği..
    9. Türkiye’nin gökyüzündeki yeni markası..
    10. MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması..
    11. Göztepe, Kemal Özdeş'le ilk sınavında
    12. Osmanlı’ya küfür serbest mi?
    13. Furkan Korkmaz'dan Nets potasına 18 sayı
    14. Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul..
    15. Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı
    16. "Tatlı Kaçık" oyununun prömiyeri yapıldı
    17. Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan..
    18. 26 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
    19. Yılın son çeyreğinde iş..
    20. ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...