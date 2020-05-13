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Aktüel

4 saatlik korona izninde denize akın ettiler

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında verilen 4 saatlik izinde denize akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:50:48 -
4 saatlik korona izninde denize akın ettiler

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında verilen 4 saatlik izinde denize akın etti.


Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliğin tadını denize girerek, çıkardı.


Plaj ve kumsallarda yoğunluğun yaşandığı turizm ilçelerinde çocuklar, sıcak ve güzel havayı fırsat bilerek denize girip, eğlendi. Bazı çocuklar kumsalda vakit geçirirken, bazıları da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.

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