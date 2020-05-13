4 saatlik izin bitti, parklar boş kaldı
0-14 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesinin ardından parklar boşaldı.
0-14 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesinin ardından parklar boşaldı. Parklarda oynayan çocuklar ebeveynleriyle birlikte evlerine döndü.
0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte parklara akın etmişti. Ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkarırken, iznin bitmesinin ardından evlerine geri döndü. 4 saatlik iznin bitmesinin ardından ise parklar boş kaldı.