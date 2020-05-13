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Aktüel

4 saatlik izin bitti, parklar boş kaldı

0-14 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesinin ardından parklar boşaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:47:46 -
4 saatlik izin bitti, parklar boş kaldı

0-14 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesinin ardından parklar boşaldı. Parklarda oynayan çocuklar ebeveynleriyle birlikte evlerine döndü.


0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte parklara akın etmişti. Ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkarırken, iznin bitmesinin ardından evlerine geri döndü. 4 saatlik iznin bitmesinin ardından ise parklar boş kaldı.

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