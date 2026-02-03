4 saat boyunca denizde yüzdü: Annesi ve kardeşlerini kurtardı

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk, denizde mahsur kalan annesi ve iki kardeşini kurtarmak için verdiği mücadeleyle gündem oldu. Polis, Geographe Bay sahilinde paddleboard ve kano yapan ailenin 30 Ocak cuma günü çıkan kuvvetli rüzgâr nedeniyle denize doğru sürüklendiğini açıkladı.

Ailesini kurtarmak için kıyıya dönüp yardım istemeye çalışan çocuk, kanosunun su alması üzerine kalan mesafeyi yüzerek kat etti.

Yaklaşık 4 kilometre boyunca zorlu deniz koşullarında yüzen çocuk, yerel saatle 18.00 sularında kıyıya ulaşarak yetkililere haber verdi.

4 SAAT YÜZMÜŞ

Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group, çocuğun gösterdiği cesareti “olağanüstü” olarak nitelendirerek çocuğun ilk iki saat can yeleğiyle yüzdüğünü, daha sonra bununla ilerleyemeyeceğini düşünerek yeleği çıkarıp iki saat daha yüzmeye devam ettiğini ifade etti.

Küçük çocuğun polise ulaşmasıyla Quindalup Plajı yakınlarında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Polis, 47 yaşındaki annenin 12 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının akşam saat 20.30 civarında bir kurtarma helikopteri tarafından yaklaşık 14 kilometre açıkta, bir paddleboard’a tutunmuş halde bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, gönüllü deniz kurtarma ekibine ait bir teknenin bölgeye yönlendirildiğini ve üç kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığını bildirdi. Polis, annenin ve çocukların can yeleği giymelerinin hayatta kalmalarında önemli rol oynadığını vurguladı.

Olayın ardından açıklama yapan polis, deniz koşullarının çok hızlı değişebileceğine dikkat çekerek, “13 yaşındaki çocuğun cesareti ve kararlılığı, annesi ve kardeşlerinin hayatını kurtardı” dedi.

Aile, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken daha sonra taburcu edildi.