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4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 öğretim üyesi ile üniversiteden daha önce ihraç edilen öğretim elemanı gözaltına alındı.

11 Aralık 2018 Salı 17:32
4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi'nde (NEVÜ) görevli 3 öğretim üyesi ile üniversiteden daha önce ihraç edilen öğretim elemanı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polisin yaptığı operasyonda, daha önce ihraç edilen öğretim üyesi T.Y. ile birlikte, üniversitede halen görevde olan öğretim elemanları M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden ve haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan soruşturma başlatılan zanlılar, önümüzdeki günlerde  nöbetçi mahkemeye çıkarılacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:32
  1. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi'nde (NEVÜ)
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'cü akademisyenler

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