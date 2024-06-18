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Gündem 4 müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar
Gündem

4 müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:51:00 -
4 müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Zoom üzerinden canlı yayın yapan Edip Yüksel, Gökhan Bulaç, Gürkan Engin ve İhsan Eliaçık, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond Tema'yı destekledi.

Yayında ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırıldı.

Edip Yüksel, "Muhammed Peygamberin ve biricik mesajı olan Kuran’ın en büyük düşmanları, ona en iğrenç ve en korkunç iftiraları yapan Şafii, Buharî, Muslim, Tirmizi, İbni Mace, İbni Hanbel, Malik, Ebu Davud, İbni Kesir, İbni İshak, Taberî, Gazali, Geylanî, İbni Teymiye … gibi cahiller ve müşriklerdir." dedi.

Diyanet'in de hedefe konduğu programda, "Yukarda isimlerini saydığım iftira kaynaklarını yayınlayan ve onları şerif şerif kutsayıp Kuran’a tercih eden Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere hepiniz iki yüzlüsünüz." ifadeleri kullanıldı.

Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdıran müptezel hadis inkarcıları, Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond Tema'yı "fikir özgürlüğü" safsatasıyla destekledi.

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