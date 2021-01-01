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Gündem 4 mahalleye eş zamanlı operasyon
Gündem

4 mahalleye eş zamanlı operasyon

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde eş zamanlı 4 mahalleye operasyon gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 05:57:00 -
4 mahalleye eş zamanlı operasyon

Balıkesir'de yeni yılın ilk saatlerine Asayiş, Kaçakçılık, Terör, Narkotik, Organize ve Yunus ekipleri ile birlikte çalışma düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 40 ekibin katıldığı uygulamada şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde denetimler gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşları çok sayıda polis ekipleri denetledi. Yapılan uygulamalar neticesinde polis ekipleri eş zamanlı olarak Dinkçiler, Gündoğan, Gümüşçeşme ve Sakarya mahallelerinde asayiş operasyonu düzenlediler.

Yapılan operasyonlar sonucunda yılın ilk saatlerinde 7 adet kuru sıkı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 1 satır, 3 bıçak, 5 kuru sıkı fişeği, 11 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği kartuşu yakalandı. Uygulamaların sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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