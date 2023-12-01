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Aktüel 4 kişiyi silahla vurdu, "Halüsinasyon görmüş olabilirim’ dedi
Aktüel

4 kişiyi silahla vurdu, "Halüsinasyon görmüş olabilirim’ dedi

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:44:00 -
4 kişiyi silahla vurdu, "Halüsinasyon görmüş olabilirim’ dedi

Samsun’da sözde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemede "halüsinasyon görmüş olabileceğini" ileri sürerek ateş ettiğini söyledi.

Samsun’da sözde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemede "halüsinasyon görmüş olabileceğini" ileri sürerek ateş ettiğini söyledi.
Olay Samsun’da, Mayıs ayında gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen saldırgan, tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan müşterilerden E.S.K. yoğun bakım servisinde tedavi altında alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen A.Y.’yi (22) Kavak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y. tutuklandıktan 3 gün sonra da olayı azmettirdiği iddia edilen M.O. da gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.Y. ve M.O. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olayda yaralanan 4 kişi duruşmada hazır bulunurken, A.Y. ve M.O. duruşmaya tutuklu bulundukları Erzurum Dumlu Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kendini savunan silahlı saldırgan A.Y., "Samsun’a eğlenmek için geldim. Bir başka bir eğlence yerine gidecektim, pahalı diye gitmedim. Taksi ile olay yerine gittim. 3.5 ay önce başka bir barda yaşadığım hadiseler aklıma geldi. Burayı orası zannettim. Uyuşturucu madde etkisindeydim. Yanımda silah vardı. Taksi şoförüne yanaşmasını söyledim. Kapıda takım elbiseli insan gördüğümü zannettim. Daha önce bana saldıranlar zannettim. Halüsinasyon görmüş olabilirim. Ben ateş ettiğimde taksinin içindeydim. 6-7 el ateş ettim. Ateş ettiğimde mekanın içini göremiyordum" dedi.
Olayı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan M.O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, silahlı saldırganı daha önce hiç görmediğini ve kendisini tanımadığını, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.
Olayda yaralanan 4 kişi de saldırıyı ve ateş edeni görmediklerini ve şikayetçi olduklarını belirtti. M.O.’nun tahliyesine karar verilirken, duruşma 16 Ocak’a ertelendi.

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