  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 katlı bina bir anda çöktü! Kontrollü yıkım faciaya dönecekti
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da kontrollü şekilde yıkımına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kontrollü yıkım sırasında korku dolu anlar yaşandı. Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. İş makineleriyle ikinci kat seviyesinde yapılan yıkım sırasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında manevra yapmaya çalışan iş makinesi ve beton kesme makası kısmen enkaz altında kaldı.

 

Operatör mahsur kaldı

Çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı olay sonrası firma görevlileri enkaza koştu. İş makinesi operatörü, mahsur kaldığı kabinden mesai arkadaşları tarafından yara almadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.

 

Yıkım çalışmalarını izlediği sırada olaya tanık olan Veysel Yetkin, "İş makineleri binanın içini oyuyordu, o sırada göçme oldu. Hemen 112'yi aradık" dedi. Binanın çöktüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23