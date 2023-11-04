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İSLAM 4 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-11-04 07:38:00 -
4 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Kasım 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَٓا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌؕ اِنَّ اَخْذَهُٓ اَلٖيمٌ شَدٖيدٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rabbin, zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar!

 Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir!"

(Hûd Suresi - 102)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 




ALLAH RESULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


 

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Yorumlar

Abdullah Çelebi

Rabbim İslam ülkelerine birlik versin inşaallah. Önce Başlarındaki firavunlardan kurtarsın.
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