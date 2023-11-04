4 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Kasım 2023) sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَٓا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌؕ اِنَّ اَخْذَهُٓ اَلٖيمٌ شَدٖيدٌ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Rabbin, zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar!
Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir!"
(Hûd Suresi - 102) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)