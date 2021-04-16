4 kanaldan aynı anda yalan rüzgarı

Muhalefetin son zamanlarda karalama kampanyasına dönüştürdüğü 128 milyar nerede söyleminde kendini bağımsız, karşısındakini ise havuz medyası olarak yaftalayan muhalif medya, bu süreçte kirli bir algı aracı olmaktan öte gidemiyor.

Pandemi sürecinde yaşanan küresel krizde gelişmiş ülkeler dahi toplumsal ve ekonomik düzeni sağlamakta zorlanmaktayken, Türkiye’nin elindeki döviz rezervlerini bu zorlu süreçte vatandaşı için devreye soktuğu gerçeği muhalefetin ve muhalif medyanın yeni algı malzemesi oldu.

Algı operasyonu

Sanki mahşerin dört atlısı gibi HaberTürk, TELE 1, Halk TV ve KRT TV kaos hevesiyle bilerek yalanlarla kamuoyunu zehirleme yarışına giriştiler.

4 kanal aynı anda koro yaptı

HaberTürk’te ‘Nedir Ne değildir’, TELE1’de ‘Türkiye’nin Gündemi’, Halk TV’de ‘Açıkça’ ve KRT TV’de ‘Söz Meclisi’ programı aynı saatte ve benzer KJ’lerle yalanı servis etmesi yapılan algı operasyonunun geldiği yeri göstermesi açısından önemli.

Yalana sarıldılar

Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla çözüm arayışında ortaya çıkan ‘128 milyar’ kavramı, her sıkıntıda hükümete IMF’nin kapısını çalma teklifiyle gelen muhalefet ve muhalif medya için cezalandırma aracı muamelesi görmesi de dikkat çekici.

Sistematik saldırı

İMF’siz ekonomide çarkların dönmesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti daha çok desteklemek gerektiğini ifade etmesi ve en son ABD raporuyla ortaya çıkan ABD’den gelen paralarla beslenen ülkemizdeki bazı medya kuruluşlarının varlığının ortaya çıkması, yaşanan olayları değerlendirirken dikkate almadan geçilmeyecek gerçekler.

Cevabı verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Aslında muhalefet de durumu çok iyi biliyor ama göz göre göre bilerek yalan konuşmayı tercih ediyor. Merkez Bankası’nın varlıkları ile pandemi döneminde yaşanan küresel kriz ve kur ataklarına karşı alınan tedbirlerde elimizdeki döviz devreye sokulmuş, küresel krizin etkileri en az düzeye indirgenmiştir. Piyasaya sürülen döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüşmüştür. Muhalefet, Merkez Bankası’nın varlıklarına ve ekonomik verilere baktığında bunu zaten görüyor lakin yalan ve algı siyaseti ile siyasi sonuçlar devşirmeye çalışıyor.