4 ildeki vaka sayılarında sevindiren gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli'de vaka sayılarında düşüş yaşandığını açıkladı.
Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun takip yaptığına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor." dedi.
Bakan Koca paylaşımının devamında olumlu sonuçlar için yerel ilave tedbirlerin hızlı ve kararlı uygulanmasının önemini vurguladı.
Vaka sayıları Gaziantep'te %35, Şanlıurfa'da %30, Tekirdağ'da %20, Denizli'de %25 oranında düştü.