  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
4 ilde sessizlik
Yerel 4 ilde sessizlik
Yerel

4 ilde sessizlik

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sonrası sessizlik hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:13:00 -
4 ilde sessizlik

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet ve Maraş caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Vatandaşlar ikametlerine yakın mesafedeki marketlerde alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndü.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da "tam kapanma" süreciyle cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk en düşük seviyede yaşandı.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri a..
Gelecek’te içki rezaleti
Siyaset

Gelecek’te içki rezaleti

Kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa ramazan ayında alkol rezaleti yaşandı.
Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı
Gündem

Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neden kaybettiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay