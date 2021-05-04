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4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem 4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:15:00 -
4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütüne yardım yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli Siirt, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.

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