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Gündem 4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı
Gündem

4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 08:52:00 -
4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya MAHZEN-8 operasyonunu duyurdu. Yerlikaya'ya göre; Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

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