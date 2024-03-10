4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya MAHZEN-8 operasyonunu duyurdu. Yerlikaya'ya göre; Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya: Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.
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