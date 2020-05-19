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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 06:35:10 -
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.


İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe girilirken, normal günlerde sabah saatlerinde yoğun olan E-5 karayolunun boş hali kameraya yansıdı.


Bahçelievler Metrobüs durağı mevkiinde çekilen görüntülerde yolun boş olduğu görüldü.

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