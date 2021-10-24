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Dünya 4 günlük gizemli ziyaret
Dünya

4 günlük gizemli ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın adı açıklanmayan bir ülkeye "güvenlikle" alakalı konuları görüşmek üzere 4 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 22:27:00 -
4 günlük gizemli ziyaret

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi.

Gantz'ın ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtilirken, Savunma Bakanı'nın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin İsrail'e döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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