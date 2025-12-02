4 gündür haber alınamıyor! Devlet Başkanı kayboldu!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 28 Kasım tarihinde Umman’a başlattığı seyahat, diplomatik bir krize ve komplo teorilerine kapı aralayan bir sessizliğe büründü. Planlanan süreyi dört gün aşan ziyaret, hem Minsk hem de Maskat yönetimlerinin resmi gündeminden ve haber akışlarından bir anda silindi. Lukaşenko’nun ofisinden de duruma dair tek bir satır açıklama yapılmaması, “Belarus lideri kayıp mı?” sorularını beraberinde getirdi.

ALI MI KONULDU, ÖLDÜ MÜ?

Kimi kaynaklar Lukaşenko’nun hayatını kaybettiğini iddia ederken, kimileri ise Belarus liderinin Umman’da alıkonulduğunu öne sürdü. Muhalif medya kanalları ise durumu doğrudan “Lukaşenko kayboldu” manşetleriyle duyurdu.

Ziyaretin başından itibaren dikkat çeken en önemli detay, Lukaşenko’nun karşılanma biçimiydi. Bir devlet başkanına sunulması gereken "Resmi Devlet Ziyareti" protokolü yerine, Lukaşenko havalimanında sönük bir karşılamayla yüzleşti. Umman Sultanı yerine, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam el Mürşidi tarafından karşılanan Lukaşenko için ne onur kıtası ne de üst düzey bir heyet hazırdı.

DERİN SESSİZLİK SÜRÜYOR

Belarus devlet medyası da Lukaşenko’nun 28 Kasım akşamı Maskat’a inişinin ardından tam bir karartma uyguladı.

Maskat’a iniş anından sonra ne görüşmelere ne de ziyaretin akıbetine dair tek bir resmi güncelleme yapıldı. İki başkentin de sessizliğe gömülmesi, "Bu gezi neden uzadı? Amaç neydi ve Lukaşenko şu an nerede?" sorularını cevapsız bırakırken, belirsizliğin ne zaman giderileceği merak konusu olmaya devam ediyor.