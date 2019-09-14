0553 313 94 23

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde komşularının 4 gün boyunca haber alınamadığı 79 yaşındaki adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde komşularının 4 gün boyunca haber alınamadığı 79 yaşındaki adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir gecekonduda yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sırrı Kanber’den 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek olayı 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğine Kanber’in yaşadığı eve girdi. İçeri giren ekipler, Kanber’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kanber’in ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirildi. Daha sonra olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, gece kondu ve çevresinde inceleme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, yalnız yaşadığı ve Adapazarı’nda bir kız kardeşinin olduğu öğrenilen Kanber’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten araçlarda ekipman denetimi
    1. Polisten araçlarda ekipman denetimi
    2. Milli marş söyleyerek tepki..
    3. Esmer şeker diyette kullanılır mı?
    4. Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü
    5. İtalya'dan "Ocean Viking"e güvenli..
    6. Milletvekili Kahtalı’dan Kale ilçesine..
    7. 'Yalçın'a Serie A'dan teklifler geldi'
    8. İstanbul Büyükşehir Belediyespor..
    9. İstanbul Şişli'de korkutan yangın: Çok..
    10. Diyarbakır'da ayakta zor duran Hurinaz..
    11. Açık unutulan damper, faciaya neden..
    12. Spikere sert tepki! 'O sözlerin izahı ol
    13. Karacabey’de 1. Harmanlı Tarım Şenliği..
    14. 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam..
    15. Başkan Kayda, Kocaçeşme’de çalışmaları..
    16. Av tüfeğiyle vurulan Gamze gelinliği..
    17. Kasımpaşa'dan spikere tepki!
    18. "Falcao gelirse kurban keseceğim"..
    19. ASELSAN tarafından geliştirildi!..
    20. Balıkesir’de servis araçları denetlendi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...