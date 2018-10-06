4 gündür aranan Fikret Saraç'ın cesedi denizde bulundu
Ordu'da 4 gündür kayıp olarak aranan Fikret Saraç'ın, denizde cansız bedeni bulundu. Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.06 Ekim 2018 Cumartesi 16:44
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Fikret Saraç'ın, denizde cesedi bulundu.
Fatsa'da yaşayan Fikret Saraç'ın yakınları 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Saraç'ın son olarak görüldüğü liman bölgesinde arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan aramada Saraç'ın cansız bedeni bulundu.
Fikret Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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