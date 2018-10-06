THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

4 gündür aranan Fikret Saraç'ın cesedi denizde bulundu

Ordu'da 4 gündür kayıp olarak aranan Fikret Saraç'ın, denizde cansız bedeni bulundu. Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:44
4 gündür aranan Fikret Saraç'ın cesedi denizde bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Fikret Saraç'ın, denizde cesedi bulundu.

Fatsa'da yaşayan Fikret Saraç'ın yakınları 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Saraç'ın son olarak görüldüğü liman bölgesinde arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan aramada Saraç'ın cansız bedeni bulundu.

Fikret Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:44
  1. Fatsa
  2. Ordu
  3. Fatsa Devlet Hastanesi
  4. Fikret Saraç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    1. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    2. Ertuğrul Sağlam: Kırmızı kart oyun..
    3. TFF'den Ünal Karaman'a başsağlığı
    4. Çocuklarda şaşılığa dikkat!
    5. İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddeti ilk..
    6. İnsan sadece balık yiyerek yaşayabilir
    7. Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı kararı
    8. Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey olayı..
    9. Sonunda yakalandı! Genç kadına küfür..
    10. Toplumu ifsat ediyorlardı, hesapları..
    11. Abdurrahman Kaan'dan çok önemli döviz..
    12. Eti koyu renk olan balığın sindirimi..
    13. Tokat'ta feci olay! 3 yaşındaki küçük..
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. Maduro "Şeytan" demişti... Cevap geldi!
    16. CHP'li Orhan Sarıbal: Kadın..
    17. 30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    18. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    19. MHP'li başkan görevinden istifa etti
    20. 4 gündür aranan Fikret Saraç'ın cesedi..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti