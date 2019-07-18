4. gemiyi duyan Rumlar: Türkiye’nin tarihine layık davranmasını istiyoruz

Sputnik’e konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde enerji bakanı Yorgos Lakotritpis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj keşif çalışmalarıyla ilgili şunu dedi: “Türkiye, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde çözümün değil sorunun bir parçası olmayı seçtiği sürece denklem zorlaşmaya devam edecek. Hepimiz, Türkiye’nin daha sorumlu, boyutuna ve tarihine layık davranmasını istiyoruz”

"Sondaj keşif çalışmalarına devam edeceğiz"

Economist dergisinin Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlediği ‘Economist’ Konferansı’nda konuşan Lakotritpis, Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervinin, Avrupa Birliği’nin 2018’deki rezervlerinin yüzde 40’ını oluşturduğunu ve “enerji koridorunu oluşturduğunu” söylemişti. Lakotritpis, ülkesinin sondaj keşif çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Önümüzdeki 2 yılda 5 keşif çalışması ve 4 doğrulama sondajı daha yapılacak” demişti.