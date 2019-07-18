4. gemiyi duyan Rumlar: Türkiye’nin tarihine layık davranmasını istiyoruz
AB'nin tehdidine rağmen 4. geminin yola çıktığını öğrenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sözde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakotritpis, küstah bir açıklama yaparak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çözümün değil sorunun bir parçası olmaya devam ettiği sürece denklemin zorlaşmaya devam edeceğini söyledi.18 Temmuz 2019 Perşembe 23:46
Sputnik’e konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde enerji bakanı Yorgos Lakotritpis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj keşif çalışmalarıyla ilgili şunu dedi: “Türkiye, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde çözümün değil sorunun bir parçası olmayı seçtiği sürece denklem zorlaşmaya devam edecek. Hepimiz, Türkiye’nin daha sorumlu, boyutuna ve tarihine layık davranmasını istiyoruz”
"Sondaj keşif çalışmalarına devam edeceğiz"
Economist dergisinin Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlediği ‘Economist’ Konferansı’nda konuşan Lakotritpis, Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervinin, Avrupa Birliği’nin 2018’deki rezervlerinin yüzde 40’ını oluşturduğunu ve “enerji koridorunu oluşturduğunu” söylemişti. Lakotritpis, ülkesinin sondaj keşif çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Önümüzdeki 2 yılda 5 keşif çalışması ve 4 doğrulama sondajı daha yapılacak” demişti.
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