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Aktüel 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Aktüel

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

MSB, Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anların yer aldığı bir video paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:41:11 -
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anları içeren video ile kutladı.

MSB'nin, Twitter hesabından "Onlar bizim canımız" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Her daim yanımızda olan sevimli dostlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anlara ilişkin görüntülerin yer aldığı video da yer aldı.

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