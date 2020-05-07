4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 22:55'te gerçekleşen depremin derinliği 7.1 km olarak ölçüldü.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 22:55'te gerçekleşen depremin derinliği 7.1 km olarak ölçüldü.
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