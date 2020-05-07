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4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:17:00 - 2020-05-07 23:19:45
4 büyüklüğünde deprem

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 22:55'te gerçekleşen depremin derinliği 7.1 km olarak ölçüldü.

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