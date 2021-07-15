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Spor 4 büyük kulüp başkanından ortak açıklama: Ligden çekileceğiz
Spor

4 büyük kulüp başkanından ortak açıklama: Ligden çekileceğiz

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanları, katıldıkları Habertürk canlı yayınında, TFF taleplerini yerine getirmezse ligden çekileceklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 01:21:00 -

Televizyon ekranlarında futbol adına bir ilk gerçekleşti. 4 büyük kulübün başkanları, canlı yayında futbolun ortak sorunlarını masaya yatırdı.

Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu canlı yayına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol gündemine dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"TFF kulüpleri daymazsa, ligden çekiliyoruz"

TFF'nin kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan başkanlar, taleplerinin karşılanmaması halinde maçlara çıkmama kararı alacaklarını duyurdular.

Ali Koç: Biz kara aldıktan sonra kimse bir şey yapamaz

Ali Koç, "Kulüpler Birliği irade koyduktan sonra ne FIFA, ne UEFA, hiçkimse bir şey yapamaz. Bunun örneğini 1 dakikalık protestolarda gösterdik." ifadelerini kullandı.

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