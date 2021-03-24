4 bin metre kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Dursun Suna Niğde

Kasabanın Tuzyolu mevkiinde beş vatandaşa ait tarla içerisinde bulunan elektrik direklerinde tarlayı sulamaya ve aydınlatmaya yarayan 4 bin metre kablonun kesilerek çalınması üzerine jandarma soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Aksaray ve Niğde’de ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. S.S., M.Ü., M.S. ve N.Y. isimli şahıslar, kullandıkları araçta tarlalardan çaldıkları 1500 metre kablo ile elektrik direklerine tırmanmak için kullanılan 6 metrelik merdiven ve 2 adet tel kesme aletiyle birlikte yakalandı. Kablo hırsızları hakkında adli işlem başlatıldı.