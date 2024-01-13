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Dünya 4 bin İsrail askeri 3 ayda engelli hale geldi
Dünya

4 bin İsrail askeri 3 ayda engelli hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 04:13:00 -
4 bin İsrail askeri 3 ayda engelli hale geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği açıklandı.

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, savaşın üzerinden 3 ayı aşkın bir sürenin geçmesinin ardından 4 bin askerin engelli hale geldiğinin kabul edildiği ve bu sayısının 30 bine çıkabileceği yönünde de tahminler olduğu ifade edildi.

Haberde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, "İsrail'i yaralı asker sayısı bakımından daha önce karşılaşmadığı bir savaşa sürüklediği" ancak daha da önemlisinin "ağır yaralanmalar" olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, insanların moralinin düşmesine neden olacağı endişesiyle yaralılarla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı aktarıldı.

Haberde, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'ın, "30 yıldır örgütün içindeyim, hiçbir zaman bu kadar çok sayıda ve durumu ağır yaralıyla karşılaşmadım. Uzuvları ampüte edilmiş, kör olmuş ya da felç geçirmiş çok sayıda yaralı var." şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: AA
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