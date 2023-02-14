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Yerel 4 bin 575 depremzede taburcu edildi
Yerel

4 bin 575 depremzede taburcu edildi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 09:51:00 -
4 bin 575 depremzede taburcu edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a bu kapsamda getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575’i taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

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