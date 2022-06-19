4 bin 320 öğrenci Ülker Çokonat için yarıştı

YAKUP SARIÇİÇEK

Yarışmada dereceye girenler de belli oldu. Birinciliğe Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Melike Yavaş, Merve Memiş ve Ayşe Nur Şahin’in oluşturduğu ‘Astronuts’ takımının projesi seçildi. İkincilik ödülüne Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Betül Oral, Şamil Aybey Dönmez ve Fevzican Acar’ın kurduğu ‘Team Gusto’ takımının projesi layık görüldü.

Üçüncülük ödülüne ise Kadir Has Üniversitesi öğrencileri Oğuzhan Sönmez, Volkan Saygın ve Bahadır Öz’ün devreye aldığı ‘Eren’ takımının projesi seçildi. Birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75 bin TL ödül verildi.

Büyük değer veriyor

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Gençlerimizden ilgi gören [email protected]üs, yıllar içerisinde ülkemizin pazarlama alanındaki öncü organizasyonlarından biri olmayı başardı. Bu yıl ise 11’inci kez düzenlediğimiz yarışmada markalarımızı gençlerin gözlerinden görmek bizim için çok değerli. Dereceye girsin veya girmesin, gençlerimize yaşam boyu yararlanacakları bir deneyim ortamı sunuyoruz. Bir kez daha [email protected]üs’e ilgi gösteren tüm gençlerimize yol arkadaşlıkları ve bizlere kattıkları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Deneyim çok önemli

Gençlerin üniversite yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Mete Buyurgan, “Üniversitede geçen sürenin yaşam yolculuğunun belki de en önemli, en değerli deneyimi olduğuna inanıyorum. Üniversitede edinilen teorik bilgileri besleyecek şekilde yarı zamanlı çalışmanın, staj yaparak tecrübe kazanmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle nitelikli öğrenci kulüplerine üye olmak, staj ve yetenek programlarına katılmak, [email protected] gibi yarışmalarda yer almak son derece önemli. Ayrıca sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz ve ileride mutlu olacağınıza inandığınız bir işi yapmanızı ve eğitiminize buna göre yön vermenizi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada proje sunumları enine boyuna değerlendirildi. Final etabında gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenirken, pazarlama odaklı webinarla sürece hazırlanmaları sağlandı. Finalist takımlara mentorluk ve sunum eğitimleri de verildi.