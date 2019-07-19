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4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı

Antalya’da eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:58
4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı

Antalya’da eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı. Hayvan ve süt satışından 6,5 ayda 500 bin liralık ciro elde eden Öncel, "10 tane büyükbaş hayvan sattım, sadece onlardan 150 bin lira aldım. Büyükbaş hayvanlarımı vatandaşların yanı sıra lokantacılar, dönerciler de istiyor" dedi.


Muratpaşa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 11 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık servetin sahibi oldu.



6,5 ayda yarım milyon gelir


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışlarının çok iyi gittiğini ifade eden Öncel, “Şu ana kadar10 tane büyükbaş sattım ve 150 bin lira ciro yaptım. Kurban Bayramı’na 15-20 gün var. Daha 12-13 tane büyükbaş satacağım hayvanlarım var. Ortalama 40-50 bin liralık küçükbaş sattım. Günlük süt satışım da oluyor. Şu an ineklerimin yarısından fazlası hamile hepsi sağılmıyor ama ortalama günlük 700 litre sütüm oluyor. Bu da günde bana bin 500 lira gelir elde ettiriyor. 2019 yılında 500 bin lira gelir elde ettim. 4 tane işçi çalıştırıyorum. Bu hayvanlardan elde ettiğim gelirlerin hepsini ben yine hayvanlarda değerlendiriyorum. İşçilere veriyorum. Allah’a şükür kazanıyorum. Sadece sıkıntım işlerimi ilerletmem için yerimin genişletilmesi” dedi.



En büyük hayvanı 1 ton ağırlığında


Hayvanlarından en büyüğünün 950 kilo ağırlığında olduğunu belirten Öncel, ona da müşteri çıktığını ve 25 bin liraya satmayı planladığını söyledi. İşini durmadan ilerletmek istediğini dile getiren Öncel, "Her şeyi hazıra vurursak bu işten bir şey kazanamayız. Büyükbaş hayvanlarımı vatandaşların yanı sıra lokantacılar, dönerciler de istiyor, onlara da veriyorum.Ben hayvanlarımı 2 yaşına kadar büyütüyorum, sağlığı yerinde olduğu sürece hiçbir iğne vurmadım. Hastalandığı zamanda o Allah’ın emri olan bir şey. Ben hayvanlarımı hep doğal besleyip, büyütüyorum” diye konuştu.


Öncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışan kadınların arkasında her zaman durduğunu da ifade ederek kendisini ayran içmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:58
  1. doğa

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