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4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 aylık bebeğin, annesi tarafından yatağında cansız bulunduğu bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:28
4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Karaaslanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İki çocuklu çift Gökhan (29) ile eşi Özlem Dülger'in (28) 4 aylık erkek bebeği Semih, annesi tarafından yatağında cansız halde bulundu. Anne, bebeğini evinin yakınlarındaki Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, gelişim bozukluğu olduğu öğrenilen Semih bebeğin kafatasında büyüme, ayak ve kollarında kısalık gibi sağlık problemlerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 00:28
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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