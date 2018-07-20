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4 aydır kayıp olan engelli gençten acı haber

Mart ayında kayıp olan engelli gencin cansız bedeni sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:15
4 aydır kayıp olan engelli gençten acı haber

Malatya'da, 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci'nin cesedi, Tohma Irmağı'nda vatandaşlar tarafından bulundu.

4 AY ÖNCE KAYBOLDU

Geçtiğimiz Mart ayında Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayının içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti.

CANSIZ BEDENİ IRMAKTA BULUNDU

4 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni Tohma Irmağı'nda vatandaşlar tarafından bulundu.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Vatandaşların Tohma Irmağı içerisinde kayaların arasına sıkışmış cesedi fark etmesi ile olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve su altı dalgıçları çağrıldı. Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci'nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

BABASI YAŞLI GÖZLERLE İZLEDİ

Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:15
  1. Malatya
  2. Darende

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