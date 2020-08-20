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Yerel 4 ay evden çıkmadı... Gittiği mekanda virüs kaptı!
Yerel

4 ay evden çıkmadı... Gittiği mekanda virüs kaptı!

Ankara'da koronavirüs salgını başladıktan 4 ay sonra evinden çıkan Yavuz Yazıcı, gittiği düğünde virüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:57:00 -
4 ay evden çıkmadı... Gittiği mekanda virüs kaptı!

Ankara'da yaşayan 46 yaşındaki Yavuz Yazıcı, eşinin kronik rahatsızlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye'de de etkili olduğu günden itibaren sokağa çıkmadı.

Tam 4 ayını evinde geçiren Yazıcı, 11 Temmuz tarihinde ilk kez sokağa indi.

Düğünlere gidilmemesi yönündeki tüm uyarılara rağmen yeğeninin düğününe giden Yavuz Yazıcı, 1 saat sonra tekrar evinde döndü.

Bir süre sonra rahatsızlanan Yavuz Yazıcı’ya hastanede tetkikler yapıldı. 4 ay sonra sadece 1 saatliğine evden ayrılan Yazıcı’nın koronasirüs test sonucu pozitif çıktı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Yazıcı, düğüne katılmamasının ayıp olacağını düşünerek gittiğini söyledi. Hastalığını erken fark ettiği için şükreden Ankaralı Yazıcı, eşine de bulaşmasından korktuğunu ifade etti. Yazıcı, “100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu” diye konuştu.

Düğünde hiçbir şey yapmadığını, sadece hediyesini takıp alandan ayrıldığını söyleyen Yavuz Yazıcı, düğüne katılan 100 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu belirtti, aynı zamanda ara ara maskesini çıkardığını da dile getirdi.

Yazıcı’nın başına gelen durum, koronavirüs salgınının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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