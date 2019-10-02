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4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

4 farklı araştırma şirketi son seçim anket sonuçlarını açıkladı. İki araştırma şirketinde göre Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:48
4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

4 farklı anket şirketinin partilerin son oy oranlarında birbirinden uzak ve sonuçlar açıklaması dikkat çekti. İYİ Parti'nin şişirildiği sonuçlarda, ilginç sonuçlar orata çıktı.

ORC, Piar, ADA ve Optimar gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda İYİ Parti seçmen analizi yapıldı.

ORC ve Optimar'ın araştırması göre AK Parti ve MHP seçimi göğüslüyor. Piar ve ADA ise oranları düşük gösterdi.

İYİ Parti seçmeni sadık değil

Verilerde yer alan bir diğer ilginç ayrıntıysa, MHP'den ayrılan milletvekillerinin 2017 Ekim'inde kurduğu İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin, farklı siyasi yapılardan gelmesi oldu. Buna göre şu anda İYİ Parti'ye oy veren ancak 90'lı yıllarda SHP, DSP ve CHP'ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 31,7 ile oldukça yüksek. Şu anda İYİ Parti'ye oy veren ancak daha önce Büyük Birlik Partisi (BBP) ve MHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin oranı ise 38,5 civarında. Bunun yanında İYİ Parti seçmeni başka bir partiye oy vermem gerekirse yüzde 43,6 oranında CHP'yi tercih edeceğini söylüyor. İYİ Parti seçmeni yüzde 45,1 oranında partilerine bağlı olduğunu söylüyor. Bu oran diğer ana partilerde yüzde 50'nin üstünde yer alıyor.

Saros'un anketi yeni partileri gazladı

Saros Araştırma, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partilerinin toplam oy oranını 8,6 olarak açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:48
  1. anket sonuçları
  2. seçim anketi

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