4 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

İl il Cuma namazı saati sorgulaması yapmak isteyen kişiler dilediği ili seçerek o ile ait namaz saatleri bilgisine ulaşabiliyor. Peki, 4 Aralık hangi ilde Cuma namazı saat kaçta? İşte tüm illerin cuma saatleri…

4 Aralık Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde ibadet görevlerini yerine getirecek kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilerin esas alındığı sayfada aynı zamanda akşam ezanı saati gibi diğer bilgilere de ulaşılabiliyor.

İstanbul: 12:59

Ankara: 12:43

Konya: 12:45

Bursa: 12:59

İzmir: 13:06

Antalya:12:52

Diyanet tüm illerin namaz vakitlerine ulaşmak için tıklayın

Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Peki bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı.

Vatandaşlar ise bu hafta camiler cuma gününü kapalı mı cuma namazının kılınacak mı sorusuna cevap arıyor.

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.

İkinci bir açıklamaya kadar tüm camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek.

Herhangi bir kısıtlama gelirse milligazete.com.tr'den duyurusu yapılacaktır.