  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 4 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri
Yaşam

4 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri Diyanet verileri ile takip ediliyor. Mübarek cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar bulundukları illere göre namaz vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin 4 Aralık Cuma günü cuma namazı vakitleri haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:10:00 -
4 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

İl il Cuma namazı saati sorgulaması yapmak isteyen kişiler dilediği ili seçerek o ile ait namaz saatleri bilgisine ulaşabiliyor. Peki, 4 Aralık hangi ilde Cuma namazı saat kaçta? İşte tüm illerin cuma saatleri…

4 Aralık Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde ibadet görevlerini yerine getirecek kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilerin esas alındığı sayfada aynı zamanda akşam ezanı saati gibi diğer bilgilere de ulaşılabiliyor.

İstanbul: 12:59

Ankara: 12:43

Konya: 12:45

Bursa: 12:59

İzmir: 13:06

Antalya:12:52

Diyanet tüm illerin namaz vakitlerine ulaşmak için tıklayın

Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Peki bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı.

Vatandaşlar ise bu hafta camiler cuma gününü kapalı mı cuma namazının kılınacak mı sorusuna cevap arıyor.

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.

İkinci bir açıklamaya kadar tüm camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek.

Herhangi bir kısıtlama gelirse milligazete.com.tr'den duyurusu yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme
Sağlık

3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme

Ankara, Bilkent, Hacettepe üniversiteleri işbirliğinde koronavirüsün hücreye girişini engelleyen burn spreyi geliştirildi. Spreyin hayvan de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay