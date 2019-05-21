0553 313 94 23

4 araç birbirine girdi! İstanbul'da D-100 kilitlendi

İstanbul Pendik'te D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu trafikte büyük bir yoğunluk yaşandı.

21 Mayıs 2019 Salı 16:19
4 araç birbirine girdi! İstanbul'da D-100 kilitlendi

İstanbul Pendik'te D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 kara yolu Edirne istikametinde saat 14.45'te meydana geldi. İddiaya göre 34 LZA 631 plakalı servis minibüsünün şoförü Arif Yazılıtaş ve 34 LU 5972 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Kahveci, trafiğin bir anda durduğunu fark etti ve frene basarak araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Sait Arslan yönetimindeki kamyonet, Ahmet Kahveci yönetimindeki ticari araç ile 34 UZ 1548 plakalı bir kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kahveci'nin kullandığı araç da önünde bulunan Yazılıtaş'ın servis minibüsüne vurdu. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

"Araçlar peş peşe birbirlerine vurdular"

Minibüs sürücüsü Yazılıtaş kaza ilgili olarak, "Önümdeki araçların fren yapmasıyla ben frene dokundum. Arkamdaki araçların biraz süratli gelmesinden dolayı peş peşe birbirlerine vurdular ondan sonra da bana vurdular." dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:19
  1. Edirne
  2. İstanbul Pendik
  3. D-100 kara yolu
  4. trafik kazası
  5. Arif Yazılıtaş
  6. Sait Arslan
  7. Ahmet Kahveci
  8. Zincirleme kaza
  9. ticari araç
  10. kamyonet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süt içen çocuğa balık verilir mi
    1. Süt içen çocuğa balık verilir mi
    2. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    3. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    4. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    5. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    6. Diyarbakır'da katliam! 400 kilo balık..
    7. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    8. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    9. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    10. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    11. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    12. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    13. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    14. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    15. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    16. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    17. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    18. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    19. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    20. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı