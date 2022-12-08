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Dünya 4 Afrika ülkesine elektrik üretecek santralde flaş gelişme
Dünya

4 Afrika ülkesine elektrik üretecek santralde flaş gelişme

Senegal nehri üzerinde inşa edilen yeni bir hidroelektrik barajı, düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Santralin açılışına Mali, Senegal, Gine ve Moritanya gibi çok sayıda Batı Afrika ülkesinin üst düzey yöneticileri katıldı. Senegal nehrinin ekonomik olarak değerlendirilmesine dönük bu altyapıdan yukarıda adı geçen dört Afrika ülkesi yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:52:00 -
4 Afrika ülkesine elektrik üretecek santralde flaş gelişme

Yeni Akit  Ankara

140 megavatlık (MW) bir kapasiteye sahip bulunan hidroelektrik santralinin inşası Çin firması Sinohydro tarafından 2013 yılında başlatıldı. Ancak inşaat süreci Mali’deki bazı yerel çatışmalar yüzünden santralin tamamlanması gecikti. Bu nedenle iki yıl önce açılması planlanan santral ancak şimdi hizmete girebildi. Gouina hidroelektrik santrali ilgili dört Batı Afrika ülkesinin elektrik şebekesine, 280 kilometrelik bir iletim hattıyla bağlandı.

Hidroelektrik santralin tamamlanması, yaklaşık 433 milyon avroluk bir yatırım gerektirdi. Bu tutarın yüzde 85’i Exim Bank of China (Çin Eximbankı) tarafından ilgili ülkelere verilen kredi ile gerçekleşti.

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