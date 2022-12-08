4 Afrika ülkesine elektrik üretecek santralde flaş gelişme

Yeni Akit Ankara

140 megavatlık (MW) bir kapasiteye sahip bulunan hidroelektrik santralinin inşası Çin firması Sinohydro tarafından 2013 yılında başlatıldı. Ancak inşaat süreci Mali’deki bazı yerel çatışmalar yüzünden santralin tamamlanması gecikti. Bu nedenle iki yıl önce açılması planlanan santral ancak şimdi hizmete girebildi. Gouina hidroelektrik santrali ilgili dört Batı Afrika ülkesinin elektrik şebekesine, 280 kilometrelik bir iletim hattıyla bağlandı.

Hidroelektrik santralin tamamlanması, yaklaşık 433 milyon avroluk bir yatırım gerektirdi. Bu tutarın yüzde 85’i Exim Bank of China (Çin Eximbankı) tarafından ilgili ülkelere verilen kredi ile gerçekleşti.