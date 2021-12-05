4-6 yaş çocuklar için alınan 'din eğitimi' kararı laikçileri panikletti! 'Tehlikeli bir aşama'

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Başkanlığı'nda düzenlenen Milli Eğitim Şûrası'nda, 128 maddelik tavsiye kararı alındı. Kararlardan birisi de "Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır." maddesi oldu.

Gelişim çağındaki çocuklara din eğitimi verilmesinden rahatsız olan Birgün gazetesi, psikologların açıklamaları üzerinden alınan kararı hedef aldı. Birgün, "Din eğitimi çocuklara uygun değil." dedi.

'Kaygı bozukluğuna yol açar'

Birgün'e konuşan Çocuk Psikoloğu Belgin Temur, "Dinde bahsedilen temalar, 4-6 yaş arası çocukların anlayabilecekleri, değerlendirebilecekleri bir dönem değil." iddiasını dile getirdi. "Çocuklar orada sadece dinin cezalandırıcı zarar veren yönünü öğreniyor." sözleri ile İslam'ı hedef alan Temur, "Din eğitimi çovuklarda kaygı bozukluğuna yol açar." diye konuştu.

'Politik bir araç haline geldi'

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ise 4-6 yaşa arası çocuklara yönelik tavsiye kararının politik olduğunu öne sürerek iktidarı hedefe koydu: "Bu kararı pedagojik olarak kabul etmemiz mümkün değil. Ancak, iktidar da zaten bunu pedagojik bir dayanakla, çocuğunun üstün yararından yana olarak değil ideolojik ve politik bir araç olarak dayatıyor. Yeni rejimin inşasında eğitim tamamen ideolojik politik bir araç haline getirildi."

'Tehlikeli bir aşama'

Gezici, şöyle devam etti:

"Burada önemli bir nokta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş Kuran kursu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmesi talebi. Laik eğitim, eğitim birliğinin ortadan kalkmasında yeni ve tehlikeli bir aşama olarak değerlendirmeli."